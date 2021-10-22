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Gürbüz Sevilay davasında flaş gelişme! Tahliyeye itiraz

Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA) |  22 Ekim 2021 Cuma - 13:35 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 13:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağladığı suçlamasıyla yargılanan Gürbüz Sevilay’ın tahliye kararına itiraz etti.


MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay hakkında, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılandığı duruşmada önceki gün tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Savcının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde; Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'nün 'Özbekistan ve Kırgızistan yapılanması'nda yer aldığı hatırlatılarak, "Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır" denildi.
 

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