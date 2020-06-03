Gürbulak sınır kapısı nerede? Gürbulak sınır kapısı hangi ülkeye açılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini söyledi. Bakan Pekcan, önümüzdeki haftadan itibaren Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları'nın da açıklacağını belirtti. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamanın ardından Gürbulak gümrük kapısı nerede? Gürbulak sınır kapısı hangi ülkeye açılır? soruları merak edilmeye başlandı. İşte Gürbulak sınır kapısı detayları…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu hafta açılacağını duyurdu. Bakan, ‘’Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muhataplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz. Swap mekanizmasının hızlandırılarak iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım, hem mb, hem iş insanlarıyla bir araya gelerek bu süreci takip ediyoruz. Çin ile görüşüyoruz, zaten bir swap anlaşmamız var, bunun kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz. Bu süreçte bütün dünyada yerel paralarla ticaret artacak. Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz. Sadece bizim değil, iş yaptığımız partnerlerimizin de toparlanması lazım, oralarda da olumlu gelişmeler var. Gümrük birliğinin güncellenmeye ihtiyacı var.’’ İfadelerini kullandı. Bakan’ın yaptığı açıklamanın ardından Gürbulak sınır kapısı nerede, hangi ülkeye açılır soruları yoğunluk kazandı.

GÜRBULAK SINIR KAPISI NEREDE, GÜRBULAK SINIR KAPISI NEREYE AÇILIR?

Gürbulak, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydür. Gürbulak Sınır Kapısı, Türkiye'yi İran'a bağlayan bir sınır kapısıdır. Ağrı iline 129 km, Doğubayazıt ilçesine 34 km uzaklıktadır.

GÜRBULAK SINIR KAPISI

Gürbulak Sınır Kapısı, Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapısıdır. Gürbulak'ta yer alır. Erzurum ve Dilucu buraya bağlı diğer kapılardır.

Türkiye'yi İran ve Orta Asya'ya bağlayan ve Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile yaptırılmıştır. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde bakımsız kalan ve Türkiye'nin "Yeniden Canlanan İpek Yolu" üzerinde gelişen ticaretine yanıt veremez hale gelen sınır kapıs, devlet ve özel sektör işbirliklerinin en güzel örneklerinden biri olan "yap-işlet-devret" sistemiyle Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)ile Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan bir sözleşme ile yenilenmiştir.

UND ve üyeleri tarafından 1 yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa ettirilen, sıkıntılı şartlardan kurtarılarak modern ve ileri teknoljilerin kullanıldığı bir sınır kapısı haline getirilen Gürbulak Sınır Kapısı, 30 Mayıs 2003 tarihinde hizmete açılmıştır.

Türkiye'nin en düşük gelir seviyesine sahip ilinde inşa edilen bu modern sınır kapısı, 160 dönüm alana kurulu tesisleri, 75.000 m2'lik yol ve park alanı, 16.000 m2 kapalı alanı ile 11 milyon dolarlık bir yatırıma sahne olmuş; yöre sakinleri için ekonomik hareketlilik ve refah artışının önünü açmıştır.

Modern İpek Yolu ticaretinin kolaylaştırılmasına yönelik en önemli projelerden biri olan Gürbulak Sınır Kapısı'nın Modernizasyonu Projesi, UND'nin uluslararası eşya taşımacılığı ve lojistik sektörü adına üstlendiği gurur projelerinin en büyükleri arasındadır.

Her yıl ortalama 80.000'in üzerinde ihracat ve 30.000'den fazla ithalat taşımasınının yanı sıra 50.000'in üzerinde transit taşımanın, ayrıca yılda 800.000 civarında yolcu giriş-çıkışının gerçekleştiği Gürbulak Sınır Kapısı, önümüzdeki 25 yıl boyunca Doğu ile Batı arasında 1 trilyon doları aşması öngörülen uluslararası ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olarak UND Gürbulak Gümrük ve Yatırım Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilmektedir.

GÜRBULAK SINIR KAPISI HARİTASI