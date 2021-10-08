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Gürbulak Gümrük Kapısı yeniden yaya geçişlerine açıldı

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 18:31 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 18:31

Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 aydır yaya yolcu geçişine kapalı olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaya geçişleri yeniden başladı.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat 2020’de günübirlik yaya  geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük  Kapısı'na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı.
 
72 saat önceden yapılan PCR test sonuçları negatif çıkan kişililer,  sağlık, pasaport ve gümrük kontrolü yapılarak yurda alındı.
 
İranlı Masud Haşımi, AA muhabirine, gümrük kapılarının yaya yolculara  açılmasından dolayı  mutlu olduklarını söyledi.
 
Türkiye'yi çok sevdiklerini ve uzun zamandır gelemedikleri için  özlediklerini dile getiren Haşımi, şöyle konuştu:
 
"Tebrizliyim ve Kovid-19 sürecinde Türkiye'ye gelemediğimiz için çok  sıkıldık. Nihayet bugün kapılar açıldı. Ben hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan hem de kendi reisimize çok teşekkür ediyorum. Uçakla Türkiye'ye  geldiğimiz için maliyeti çok fazla oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Tebriz'de saat  12.00'de yola çıktım ve şimdi geldim. Buradan da İstanbul'a gideceğiz. Türkiye  çok güzel bir ülke, ailem burada yaşıyor. Bu şekilde ticaret daha da canlanacak."
 
Nasim Saeedi ise eşinin ticaretle uğraştığını, Türkiye'yi çok  sevdiklerini ve bundan sonra sürekli geleceklerini anlattı.
 
Muhammet Ercüment de sınır kapıları açık olduğu için sevinçli  olduklarını belirterek, "Gümrük kapıları kapalı olunca mecburen Tahran'a gidip  uçakla Türkiye'ye geliyorduk ve bu bizim için çok masraflı oluyordu. Kapılar  açıldığı için İranlılar olarak sevinçliyiz. Türkiye ile dostluğumuzun devam  etmesini istiyoruz." diye konuştu.

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