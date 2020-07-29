Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı.

İkili, bu hafta İzmir 'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.

32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”