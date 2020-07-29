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Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:49 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 13:49

Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.


Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı.
 
İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.
 
32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”

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