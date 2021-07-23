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Günün en acı fotoğrafı! Boğulan eşinin başında gözyaşı döktü

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) |  23 Temmuz 2021 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 18:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Kazak Kaldybek Mukatayev (70) denizde boğuldu. Mukatayev'in kıyıya çıkarılan cansız bedeni başında bekleyen eşi ise gözyaşı döktü.


Oba Mahallesi'ndeki plaja eşi, kızı, damadı ve torunuyla gelen Kazak Kaldybek Mukatayev sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre Kaldybek Mukatayev suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Mukatayevi sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaldybek Mukatayev'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 
 
Eşi, Kaldybek Mukatayev'in şezlonga konulan cansız bedenin başında gözyaşlarına boğuldu. Alanya'da yerleşik yaşayan Kaldybek Mukatayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için kaldırıldığı hastanenin morguna konuldu.
 

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