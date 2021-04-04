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Günübirlik kiralanan evler ile ilgili harekete geçildi! 81 ilde uygulandı
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, günübirlik evler başta olmak üzere kimlik bildirme kanununa tabi konaklama tesislerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik işletmelerin denetlenmesi, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması” gerçekleştirildi.