Günlük vakalar açıklandı! İşte 27 Temmuz koronavirüs tablosu

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 test yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüsü verilerini açıkladı. 27 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 246 bin 648 test yapıldı.

Bugün, 19 bin 761 yeni vaka tespit edilirken 51 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘TEDİRGİN EDİCİ SEVİYE’ DİYEREK UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

DÜN 16 BİN 809 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 26 Temmuz verilerine göre, 16 bin 809 vaka tespit edilirken, 63 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 224 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 585 kişi sağlığına kavuşmuştu.