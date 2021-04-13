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Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 60 bine dayandı

13 Nisan 2021 Salı - 19:31 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:54

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi  yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 723 oldu.
 
Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e  yükseldi.
 
Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3  milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3,  yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 
 

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