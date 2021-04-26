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Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

26 Nisan 2021 Pazartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 20:47

Son 24 saatte 37 bin 312 koronavirüs vakası, 2 bin 716 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 353 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 38 bin 711 oldu.


Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi  yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi  yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 716 oldu.
 
Son 24 saatte 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.
 
Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 667  bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4,  yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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