Günlük kiralamada hedefler büyüyor!

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün 2021’de kiralama sektörüne yönelik beklentileri ve yıl sonu öngörüleri hakkında açıklamalarda bulundu. Turizmin 2020’ye göre iyileşmesini beklediklerini anlatan Tangün şöyle konuştu:

“Bunun sektöre artı bir değer yaratmasını ve iç turizmin hareketli olmasını bekliyoruz. Aşı yaygınlaştıkça, bulaşma riski azaldıkça, pandemi daha kontrollü bir hale geldikçe ilkbahar aylarında, özellikle de Nisan ayı itibari ile iç ve dış turizmde hareket bekliyoruz. Tüm bunlar yaşanırken pandemi sonrasında bazı alışkanlıkların kalıcı olacağını düşünüyoruz.”



Hijyen ön plana çıkacak



Hijyen ve temassız kiralamanın önemli olmaya devam edeceğini kaydeden Tangün, “ Araç kiralamada müşterilerin istedikleri yerde istedikleri hizmeti alabilmesi önemli olmaya devam edecek. Büyüme anlamında biz turizmle ilgili özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizde bir artış olmasını ve kendi adımıza da pazar payımızın artmasını bekliyoruz. Araç kiralamada müşterilerin global markalara daha fazla yöneldiğini, istikrarı ve müşteri memnuniyetini önemsemenin daha kritik olacağını düşünüyoruz. Aşının yayılması seyahati daha rahat hale getireceği için pozitif olarak görüyoruz” dedi. Büyük şehirlerdeki hızla büyümelerine ek olarak Anadolu’da halen çok önemli potansiyel olduğuna dikkat çeken Tangün, “Büyük şehirlerimizde olduğu gibi Anadolu’da hızlı bir şekilde büyümemiz devam ediyor. 62 oyan ofis sayısını 100’e çıkaracağız”dedi. Enterprise Türkiye, müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde 2020 yılı için yüzde 88’lik oran elde etti.