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Günlük 600 lira kazandırıyor! ‘Toplarken beli kırılan ve kör olan bile var’
Günlük 600 lira kazandırıyor, kilosu ise 40 liradan satılıyor. Toplarken beli kırılan ve kör olan bile var. Türkiye üretiminin yüzde 42'si Aydın'dan karşılanıyor. Yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı.
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor. Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.