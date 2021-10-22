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Günlük 300 lira kazandırıyor! Turistlerden yoğun ilgi var
Merak edip başladılar, iş kolu oldu. Avrupa ülkelerinde de talep yağıyor. Kültür turizmine büyük katkısı var. Günlük 200 ile 300 TL arası gelir elde ediyorlar. 7 yıldır bu işi yapan Nebibe Akbulut, komşularına, kızına ve gelinine de öğreterek, ürettiklerini yeraltı şehrine gelen turistlere satarak büyük kazanç sağlıyor.
Aksaray’ın Gülağaç ilçesindeki tarihi ve turistik Saratlı beldesinde yaşayan Nebibe Akbulut’un (69) 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebeklerin yapımını öğrettiği 80 kadın, ürünlerini turistlere satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.