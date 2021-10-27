27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0620 -0.05
USD 9,5130 -0.24 ALTIN 548,240 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Günlerdir herkes onu arıyordu! Balıkçılar bu halde buldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 18:32 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 18:32

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 16 gün önce kaybolan Mahmut Altuntaş'ın (60) Fırat Nehri'nde, cansız bedeni bulundu.


Olay, öğleden sonra Birecik ilçesinde geçen Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri'nde balıkçılar bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, 16 gündür kayıp olan Mahmut Altuntaş olduğu belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Altuntaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

Şanlıurfa Birecik Mahmut Altuntaş Fırat Nehri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.