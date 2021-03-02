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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

AA |  02 Mart 2021 Salı - 23:37 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 23:40

Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait  yolcu uçağının düştüğünü belirtti.
 
Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok  kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit  edilemediğini dile getirdi.
 
Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının  henüz net olarak bilinmediğini vurguladı.
 
Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun hayatını kaybettiği  bilgisi yer aldı.
 
Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza  yapmıştı.
 
Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
 
  
 

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