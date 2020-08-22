Güney Sudan'da kargo uçağı düştü! 7 ölü

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bir kargo uçağının kalkışından hemen sonra düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişiden 7’si hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Ulaştırma Bakanı Madut Yel Biar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Batı Havacılık'a ait Antonov An-26 tipi kargo uçağının Juba Havalimanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaraladığını bildirdi.

Uçakta bulunanların 5’inin yolcu, 3’ünün ise mürettebat olduğunu aktaran Bakan Madut, bu kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Juba Havalimanı yöneticisi Kur Kuol, kargo uçağının Kuzey Bahr el Ghazal eyaletine gitmek için kalkışının hemen ardından düştüğünü açıklamıştı.