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Güney Sudan'da kargo uçağı düştü! 7 ölü

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 17:57

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bir kargo uçağının kalkışından hemen sonra düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişiden 7’si hayatını kaybetti, biri yaralandı.


Ulaştırma Bakanı Madut Yel Biar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Güney Batı Havacılık'a ait Antonov An-26 tipi kargo uçağının Juba Havalimanı'ndan  kalkışından hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin  yaraladığını bildirdi.
 
Uçakta bulunanların 5’inin yolcu, 3’ünün ise mürettebat olduğunu  aktaran Bakan Madut, bu kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini ifade  etti.
 
Juba Havalimanı yöneticisi Kur Kuol, kargo uçağının Kuzey Bahr el  Ghazal eyaletine gitmek için kalkışının hemen ardından düştüğünü açıklamıştı.
 

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