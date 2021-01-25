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'Iron' olarak bilinen ünlü rapçi Heon-cheol, evinde ölü bulundu!

DHA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 13:29

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki evinde ölü bulundu.


Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu.
 
Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiğini bildirdi.
 
UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI
 
Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.
 

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