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Güney Kore ve Kuzey Kore anlaştı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 14:54

Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ay sonunda liderler zirvesi yapma konusunda mutabakata vardı.


Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ayın sonunda liderler  zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardı. 
 
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Seul yönetiminin açıklamalarına  dayandırdığı haberine göre, iki ülke, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir  zirve gerçekleştirme konusunda anlaştı.
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung  Eui-yong, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde  yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
 
Bu arada Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'ye karşı nükleer silah  kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt  ettiği bildirildi.
 
İki ülkenin ayrıca liderler arasında istişareler gerçekleştirmek ve  askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.
 
Kuzey Kore yönetiminin henüz doğrulamadığı açıklamalar, Chung'un  Moon'un özel temsilcisi olarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı iki  günlük ziyaretin ardından geldi. Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey  Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü.
 

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