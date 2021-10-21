Güney Kore dilinde “Nuri” ne demek? Rokete Nuri ismi verildi!

Nuri ismi verilen roket, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden yerel saatle 17.00'da fırlatıldı. Bu gelişmenin ardından Nuri isminin Türkçe olması vatandaşlar Güney Kore dilinde “Nuri” ne demek? Sorusunun yanıtının araştırılmasına neden oldu.

Güney Kore yerli üretim ilk roketi "Nuri"yi uzaya fırlattı. Yonhap ajansının haberine göre, Nuri ismi verilen roket, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden yerel saatle 17.00'da fırlatıldı. Roket, üzerindeki bir buçuk ton yapay uyduyu ise yörüngeye yerleştirmede başarılı olamadı. Söz konusu gelişme sonrası Nuri’nin anlamı Türk vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Güney Kore dilinde Nuri ne demek?

Güney Kore dilinde “Nuri” ne demek?

Kore Savaşı'yla bağdaştırılsa da Nuri Kore dilinde dünya demek.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı bir şekilde yol aldığını ancak uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıkladı.

Moon, "Ne yazık ki hedefimize tam anlamıyla ulaşamadık." ifadesini kullanarak bir sonraki denemenin Mayıs 2022'de yapılacağını söyledi.

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını açıkladı.