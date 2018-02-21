Güney Kıbrıs yönetiminden flaş açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıs lılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.