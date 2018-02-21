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Güney Kıbrıs yönetiminden flaş açıklama

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 22:07 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 22:07

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.


Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik  Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama  yaptı.
 
Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm  Kıbrıslılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan  gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması  amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.
 
Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına  ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini  savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının  ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar  müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
  

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