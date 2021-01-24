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Güney Kıbrıs'ta yanlış Covid-19 mesajları paniğe yol açtı

DHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 17:54 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 17:54

Rum yönetiminin arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye SMS yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı gönderince adanın güneyi karıştı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye SMS yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı gönderildi.
Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu.

Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüs nedeniyle dört kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısının 30 bine dayandığı Rum kesiminde, Covid-19 183 can aldı.

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Güney Kıbrıs koronavirüs pozitif vakalar
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