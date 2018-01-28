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Güney Kıbrıs'ta bugün seçim var

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 9:51 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 9:51

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde halk 5 yıl görev yapacak yeni liderini seçmek için sandık başına gitti.


Rum kesiminin liderliği için toplam 9 adayın yarıştığı başkanlık  seçimi için vatandaşlar, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda oy kullanmaya  başladı.
 
Aralarında yurtdışındaki 38 merkezin de bulunduğu toplam bin 122 seçim  merkezinde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak.
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nde kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 657'si  Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Başta Yunanistan ve İngiltere olmak üzere  yurtdışında 15 ülkede ise toplam 11 bin 683 Rum seçmen kayıtlı bulunuyor.
 
Seçim sonuçlarında adaylardan herhangi birinin oyların yüzde 50'den  fazlasını alamaması halinde Rum Yönetiminin liderini en çok oy alan iki adayın  yarışacağı ikinci tur belirleyecek.
 
Güvenlik önlemlerinin de üst seviyede olacağı seçim boyunca 2 bin  polisin görev yapacağı açıklandı.
 
Anastasiadis favori
 
Son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların  ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde, AKEL'den Stavros Malas ve DİKO, EDEK,  Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos önde gelen  diğer adaylar olarak görülüyor.
 
Seçimde ayrıca Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı  Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris  Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.
 
Anastasiadis, Limasol’daki seçim merkezinde sandık başına gidecek.  Diğer adaylardan Papadoulos ve Malas ise Lefkoşa’daki seçim merkezlerinde  oylarını kullanacak.
 
  
 

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