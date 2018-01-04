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Güney Afrika'da korkunç kaza! 12 ölü, 260 yaralı

Ajanslar |  04 Ocak 2018 Perşembe - 16:40 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 17:18

Güney Afrika'da bir tren, bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada en az 12 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklara göre 180 bazılarına göre ise 240 kişi ise yaralandı. Yaralı sayısının bu derece yüksek olması, can kayıplarının artabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yetkililer trenden 850 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı.


Güney Afrika'da yolcu treninin kamyon ile çarpışması  sonucu 12 kişi öldü. Anadalo ajansı korkunç kazadaki yaralı sayısının 180 olduğunu belirtirkeni Associated Press sayınn 240 olduğunu açıkladı.
 
BBC'nin haberine göre, kazanın meydana geldiği Free State bölge  yönetiminden bir yetkili, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 180 kişinin  yaralandığını açıkladı.
 
 
Kroonstad kenti yakınında meydana gelen kazada ölü sayısının  artmasından endişe edilirken, çarpmanın etkisiyle trenin en az bir vagonunun alev aldığı belirtildi.
 
Polis, sahil kenti Port Elizabeth'ten Johannesburg'a gitmekte olan  trenden 850 civarında yolcunun tahliye edildiğini duyurdu.
 
Bir görgü tanığı da özel bir haber sitesine yaptığı açıklamada,  kazadan sağ kurtulan ve kaçmaya çalışan kamyon şoförünün gözaltına alındığını  aktardı.
 
  
 

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