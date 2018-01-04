Güney Afrika'da korkunç kaza! 12 ölü, 260 yaralı

Güney Afrika'da bir tren, bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada en az 12 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklara göre 180 bazılarına göre ise 240 kişi ise yaralandı. Yaralı sayısının bu derece yüksek olması, can kayıplarının artabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yetkililer trenden 850 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı.

