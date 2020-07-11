Güney Afrika'da kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
DHA | 11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 15:51
Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı. Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.
Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı.
Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.
Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.