11 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Güney Afrika'da kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

DHA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 15:51

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı. Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.


Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı. 
 
Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.    
 
 

ETİKETLER

Güney Afrika kilise silahlı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.