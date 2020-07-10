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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin vaka tespit edildi

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 23:01 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 23:01

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 349 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildi.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 349  yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 250 bin 687'ye yükseldi. 
 
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 57 bin 232 test yapıldı.
 
Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin  sayısı 3 bin 860'a yükseldi.
 
Kovid-19 vakalarından 118 bin 323'ye iyileşti.
 
En fazla vaka  Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm  Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü  ülke olmayı sürdürüyor.
 

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Güney Afrika Cumhuriyeti corona virüs
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