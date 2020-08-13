13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.116 0.12 EURO 8,6900 0.56
USD 7,3370 0.04 ALTIN 456,130 0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 13:18 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 13:18

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının 27 bin 360’a yükseldiğini bildirdi.


Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke  genelinde 27 bin 360 sağlık görevlisinde Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
 
Bunların yüzde 78'inin devlet, yüzde 22'sinin de özel hastanelerde  çalıştığı bilgisini paylaşan Mkhize, virüs kapan sağlık çalışanlarının 1644'ünün  doktor, 14 bin 453'ünün hemşire olduğunu aktardı.
 
400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Mkhize, bugüne kadar 443 sağlık görevlisinin Kovid-19  nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaşarak, ailelerine başsağlığı  dileklerini iletti.
 
Mkhize, "Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından 240'ı özel  hastanelerde, 203'ü de devlet hastanelerinde görev yapıyordu." dedi.
 
Diğer yandan ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka  sayısı 568 bin 919'a yükselirken, ölenlerin sayısı 11 bin 10'a çıktı.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü  ülke olmayı sürdürüyor.
 

ETİKETLER

corona virüs Güney Afrika Cumhuriyeti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.