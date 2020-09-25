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Güneşlenirken verdiği poz takipçilerinden ilgi gördü!

Güneşlenirken verdiği poz takipçilerinden ilgi gördü! Yaz tatilini Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.
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