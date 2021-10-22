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Güneşi gören plaja koştu! Ekim ayında deniz keyfi

Güneşi gören plaja koştu! Ekim ayında deniz keyfi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi. 
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