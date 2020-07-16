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Güneşe göre yön değiştiren panel geliştirdi

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:31 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:31

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, güneş enerjisi sistemlerinde panellerin sensörler aracılığıyla güneşi takip etmesini sağlayan çalışmaya imza attı.


Güneş enerji sistemleri üzerine 2013 yılından beri Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının desteğiyle çalışma yapan Kabalcı, daha önce tasarlayıp üretimini  gerçekleştirdiği "Uzaktan Erişimli Güneş Enerjili Sulama Sistemi"ne yenilik  katarak geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
 
Kabalcı, bu kapsamda, sensörler aracılığıyla panelin güneşi takip  etmesini sağladı. Güneş panellerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla doğu ve  batı arasındaki ışık şiddeti farkını algılayan sistem, panelin güneşin bulunduğu  yönü takip ederek kendi ürettiği enerji ile beslenen motorun çevirme gücü  sayesinde dönüşünü sürdürüyor. Paneller, güneş battığında ise harekete ilk  başladığı yöne dönüp güneşin doğuşunu bekliyor.
 
Prof. Dr. Kabalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölçüm ve bağlantı  sistemleri ile alanında ilk olma özelliği taşıyan uzaktan erişimli sistemi güncel  teknolojik imkanları kullanarak daha verimli hale getirmek için çaba  gösterdiklerini belirtti.
 
Son 10 yılda güneş enerji sistemlerinin kullanılması ve bu kapsamdaki  yatırımlar konusunda Türkiye'de önemli adımlar atıldığını dile getiren Kabalcı,  sistemin ithal ürünler yerine yerli uygulama ve malzemelerle üretilerek  millileşme payını artırmaya çalıştıklarını anlattı.
 
Kabalcı, Türkiye'nin güneş enerjisinden fayda sağlama konusunda şanslı  ülkelerden olduğuna dikkati çekerek "TÜBİTAK projeleri kapsamında yerli evirici  tasarımı ve üretimi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bir eviricinin uzaktan  izlenmesini ve kendi geliştirdiğimiz güncel kontrol teknolojisi ile  yerlileştirilmesini başarıyla tamamladık. Bu sistemlere entegre olan yeni  çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
 
"Güneş takip sisteminin verimi artırdığını doğruladık"
Güneşi takip eden panelin prototipini üreterek NEVÜ yerleşkesinde  kullanmaya başladıklarını aktaran Kabalcı, güneşin hareketine duyarlı takip  sayesinde yüzde 35 verim artışı elde ettiklerini söyledi.
 
Prof. Dr. Kabalcı, yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasının, ülke  ekonomisine katkısının yanı sıra teknolojik gelişimi de sağlayacağına inandığını  ifade ederek şöyle konuştu:
"Güneş enerji sistemleri kapsamında güneşi takip eden bir sistemin  tasarım ve uygulamasını gerçekleştirdik. Genel itibarıyla güneş enerji  panellerinde sabit sistemler kullanılmakta. Bunlar yer ve çatı uygulamalarında  kullanılıyor fakat çift eksenli olarak doğu ve batı ya da mevsimsel eğimleri  takip edebilen sistemleri geliştirmek mümkün. Biz, üniversitemiz tarafından  desteklenen bir bilimsel araştırma ile bu projeyi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu  sistemin sabit sistemlere göre üretim verimini artırdığını doğrulamış olduk.  Yatırımcılarımız üretim konusunu değerlendirebilirler. Projeden elde ettiğimiz  birikim ve tecrübeyi kendileriyle paylaşabiliriz. Sabit sistemler düşük maliyet  nedeniyle tercih edilebilir ama güneşi takip eden sistem verim artışını sağlıyor.  Bu da sistemin yatırım geri ödemesini kısaltması anlamında önemli hem de pratik  uygulamalarla gerçekleştirilebilecek bir kolaylığa sahip."
 
Yaklaşık 6 yıl önce tasarladıkları "Uzaktan Erişimli Güneş Enerjili  Sulama Sistemi"nin ülke genelinde yaygın şekilde kullanılmaya başlamasının, tesis  yönetici ve çalışanlarının iş yaşamına konfor kattığını belirten Kabalcı, takip  sisteminin de işletme sahipleri açısından gelir artırıcı olduğunu vurguladı.
 
Kabalcı, cep telefonu ve tablet gibi cihazlarla güneş enerji  sistemlerinin uzaktan kontrol edilmesini sağladıkları sistemi geliştirerek farklı  yerli uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla proje çalışması yürüttüklerini  sözlerine ekledi.
 

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Güneşe göre yön değiştiren güneş panel
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