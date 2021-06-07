Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri ne? 10 Haziran 2021 Güneş Tutulması etkileri!

Haziran ayıyla birlikte gökyüzü meraklılarının gözü Ateş Çemberi Güneş Tutulması'na çevrildi. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ VAR MI?

Güneş tutulmasının yükselen burçlara göre etkilerini Milliyet yazarı, Astrolog Aslıhan Doktoroğlu şu şekilde anlattı:

Güneş tutulmaları yeni başlangıçları, farkındalıkları destekler. Bu tutulmada daha çok yanılgıya düştüğümüz konuları fark etmek ve bunları değiştirmek için girişimde bulunmak öne çıkıyor. Merkür’ün bizlere en önemli mesajı “zorlandığın konularda içe dön ve kendinle yüzleş” olacak. Haziran ayı dürüstlük sınavının üst düzeyde verileceği bir ay.

Konuşmalar, haber ler, bilgiler havada uçuşacak. Ama her şey de doğruyu yansıtmayacak.

Bu yüzden duyduklarımızı sorgulamak, gereksiz konuşmalardan sakınmak çok önemli.

Dijital ortamlardaki dolandırıcılıklara, ilişkilerdeki sahte sözlere de dikkat edilmeli.

İkili ilişkilerde sorunlu konuları masaya yatırmaktan kaçınmamak gerekiyor.

Yaklaşan Satürn-Uranüs karesinin etkilerinin hissedildiği bugünlerde (özellikle 24 Haziran’a kadar) mümkün olduğunca riskli kararlar vermemeye, fevri davranmamaya dikkat edilmeli.

Denizlerle, sularla ilgili problemler de bu dönem karşılaşacağımız konular arasında. Türkiye’ye olan etkilere bakınca gizli kalmış konuların ortaya çıkmaya devam edeceğini, sanat camiasındaki sıkıntıların büyüyeceğini, devlet yöneticilerini zorlayan gelişmeleri ve ekonomik sıkıntıların artışını söyleyebiliriz.

Bir de güzel haber var. 2002 yazını bir hatırlayalım. O dönemde almamız gereken sorumlulukları aldıysak, bu tutulma sonrası o alanda kalıcı ilerleme şansımız olacak.

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

YÜKSELEN KOÇ

İletişim konuları, zihinsel faaliyetler ve yakın çevre ilişkileri ağırlıklı gündemde olacak. Bu alanlarda göz ardı edilmiş konulara daha gerçekçi yaklaşmak gereken bir zaman. Objektif davranılırsa ileri dönük hedefler konusunda süreç olumlu ilerleyecektir. Yarım kalan bir eğitime devam edilebilir. Kısa seyahatlerde artış olabilir. Ailevi konularda yaşanacak gerginliklerde öfkeyi kontrol etmeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BOĞA

Maddi konular, kazançlar ağırlıklı gündemde olacak. Sosyal çevrenin çok etkisinde kalmamaya, ayağı yere sağlam basmayan hedefler belirlemeye dikkat edilmeli. Geçmişten gelen bazı konuları da çözmek gerekecek bu süreçte, değer üretme ile ilgili adımlar atılmışsa kariyer hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kendini değerli hissetme hali sorgulanacaktır. Düşüncelerde ön yargıdan uzak durmak önemli.

YÜKSELEN İKİZLER

Bireysel anlamda önemli kararlar aldırıp, yeni başlangıçlara zemin hazırlayacak bir tutulma. İş hayatında karar verirken, genel anlamda sorumluluk üstlenirken gerçekçi olmaya dikkat edilmeli. Bireysel hedefleri yapılandırma yoluna gidildiyse hayata yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirilebilir. Fiziksel görünümle, sağlık la ilgili değişimler yapılabilir. Yatırımlarla ilgili riskli davranmaktan kaçınmalı.

YÜKSELEN YENGEÇ

Sürüncemede kalmış konuları, daha çok geriye itilen duyguların gün yüzüne çıkacağı ve bu alanlarda bir takım netleşmeleri gündeme getirecek bir tutulma. Bakış açısını olayları abartmayacak şekilde değiştirmeye dikkat edilmeli. Korkularla yüzleşme cesareti gösterilirse psikolojik olarak çok rahatlanacak bir dönem. İkili ilişkilerde de konuları biriktirmeden gündeme getirmek daha sonraki fevri çıkışları engelleyecektir.

YÜKSELEN ASLAN

İleriye dönük planlarla, ideallerle ilgili harekete geçirecek bir tutulma. Bireysel hedefleri yapılandırmaya gidilmişse ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler olacaktır. Ayrıca sosyal hayatın içinde daha aktif olma, yeni insanlar tanımak mümkün. Harcamalar konusunda çok riskli davranmamaya, gerçekçi olmaya dikkat edilmeli. Sağlığa hassasiyet olabilir. Günlük akış içindeki beklenmedik gerginliklerde sakin kalmaya çalışılmalı.

YÜKSELEN BAŞAK

İş hayatıyla ve üstlenilmesi gereken sorumluluklarla ilgili yeni gelişmeler getiren bir tutulma.

Kariyerle ilgili uzmanlaşma süreci ciddiye alınmışsa bu dönemde ilerleme yaşamak mümkün. Karar verirken adil olmaya, dengeleri gözetmeye çalışılmalı. Sosyal statü değişikliklerinin de yaşanabileceği bir dönem. İkili ilişkilerde durumları idealize etmekten kaçınılmalı. Arkadaş çevresinde ani tepki vermemeye gayret edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Hayata bakış şeklinin, değiştirmekte zorlanılan düşünce kalıplarının ve yurt dışı bağlantılı işlerin ağırlıklı gündem oluşturacağı bir tutulma. Seyahatler bu dönemde yoğunlaşacaktır. Ticari konularda ve akademik süreçlerde de yeni adımlar atılabilir. Hayat görüşünü yapılandırma üzerine çalışılmışsa bu dönem keyif veren gelişmelere açık olacaktır. Çalışma arkadaşları sebebiyle ya da detaylara çok takılma haliyle yanılgıya düşmemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Giderleri, borçları ve korkuların sebep olduğu krizli durumları gündeme getiren bir tutulma. Değişim gerektiren alanlarda sorumluluk alınmışsa bu dönem aile ilişkileri daha olumlu bir akışta olacaktır. Bırakılması gerekenlerin bırakılması süreci rahatlatacak. Aşk konusunda yanılgıya düşmemeye dikkat edilmeli. Fikir çatışmalarında kontrolü kaybetmemek önemli.

YÜKSELEN YAY

İkili ilişkileri, ortaklıkları ve denge kurmak gereken alanları gündeme getiren bir tutulma. Bazı düşmanlıklarla da karşılaşılabilir. Adil olmaya dikkat edilmişse bu dönemde yakın çevreyle olan ilişkiler destekleyici olacaktır. Ailevi konularda gerçekçi davranmaya dikkat edilmeli. Giderler konusunda da riskli davranmaktan kaçınmalı.

YÜKSELEN OĞLAK

Bu tutulmada ağırlıklı konu günlük akış, çalışma şartları ve sağlık konuları olacak. İş hayatında düzen kurmakla ilgili sorumluluklar alınmışsa kazançlarda bu dönemde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Karar verirken mevcut bilgileri sorgulamaya, her duyulana inanmamaya dikkat edilmeli. İkili ilişkilerde de adil olmaya ve aşırı tepkilerden kaçınmaya özen gösterilmeli.

YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında yeni başlangıçları, çocuklarla ilgili konularda yeni süreçleri gündeme getiren bir tutulma. Hayattan keyif almak, hobiler ya da yaratıcılık gerektiren konular hareketlenecektir. Bu alanlar daha önce ciddiye alınmışsa şimdi kişinin kendini daha rahat ifade ettiği bir dönem olacak. Bireysel istekleri göz ardı ederek sürdürülen ilişkiler zorlayacaktır. Sağlık konularındaki sorunlar da ihmal edilmemeli.

YÜKSELEN BALIK

Ailevi konuları, ebeveynlerle ilişkileri ön plana getiren bir tutulma olacak. Yaşanılan mekanla ilgili değişiklikler de olabilir. Aile ve ev konularında alınması gereken sorumluluklar alınmışsa bu dönemde yaşanması gereken tamamlanmalar daha rahat ilerleyecektir. Hayal kırıklıklarını engellemek için hiçbir konuyu idealize etmemeye çalışmalı. Arkadaşlarla gerginlik yaşamamak için de konuları zamanında konuşmaya dikkat edilmeli.