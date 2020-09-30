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Güneş tutulması ne zaman? 2020 yılının son Güneş tutulması!

30 Eylül 2020 Çarşamba - 15:46 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 15:47

İlki haziran ayında gerçekleşen parçalı güneş tutulması Türkiye’den de gözlenebilmişti. Gök olaylarını takip edenler ikinci güneş tutulmasının tarihini araştırıyor. Peki, 2020'nin son Güneş tutulması ne zaman? İşte 2020 gök olayları ve güneş tutulmasının gerçekleştirileceği tarih…


2020 yılının ikinci güneş tutulması gökyüzü meraklıları tarafından merak ediliyor. 
Gök olaylarına ilgi duyanlar 2020 yılının ikinci Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2020 yılının önemli gök olaylarını derledi. Peki, Güneş tutulması ne zaman? İşte 2020 yılının son güneş tutulması ile ilgili merak edilenler... 
 
 
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? 
 
14 Aralık 2020'de tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman (Greenwich Zamanı) ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.

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