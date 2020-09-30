Güneş tutulması ne zaman? 2020 yılının son Güneş tutulması!

2020 yılının ikinci güneş tutulması gökyüzü meraklıları tarafından merak ediliyor.

Gök olaylarına ilgi duyanlar 2020 yılının ikinci Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2020 yılının önemli gök olaylarını derledi. Peki, Güneş tutulması ne zaman? İşte 2020 yılının son güneş tutulması ile ilgili merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?