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Güneş kremi kullanımı yasaklandı! Nedeni..

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 10:45 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 10:45

Tayland’da kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı, mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle tüm ulusal deniz parklarında yasaklandı.


BBC’nin haberine göre, Tayland Koruma Departmanından yapılan  açıklamada, güneş kremlerinde yaygın kullanılan 4 kimyasal bileşenin, mercan  larvalarına zarar verdiği bildirildi.
 
Açıklamada, kimyasal bileşenlerin, mercanların üremesini engelleyip  resif ağarmasına yol açtığı belirtildi.
 
Tayland Koruma Departmanı, "Oksibenzon", "Oktinoksat",  "4-methylbenzylidene camphor" ya da "bütilparaben" bileşenleri içeren güneş  kremlerinin ulusal deniz parklarında kullanımının yasaklandığını duyurdu.
 
Söz konusu yasağın nasıl uygulanacağının henüz belli olmadığı  kaydedildi.
 
Yasağa uymayan kişilerin 2 bin 100 sterlin (yaklaşık 25 bin Türk  lirası) para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.
 
Büyük Okyanus'un batısında yer alan Palau, geçen yıl mercan  kayalıklarını korumak için güneş kremlerine yasak getiren ilk ülke olmuştu.
 

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Tayland yasak güneş kremi
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