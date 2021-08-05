Güneş kremi kullanımı yasaklandı! Nedeni..

Tayland’da kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı, mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle tüm ulusal deniz parklarında yasaklandı.

BBC’nin haberine göre, Tayland Koruma Departmanından yapılan açıklamada, güneş kremlerinde yaygın kullanılan 4 kimyasal bileşenin, mercan larvalarına zarar verdiği bildirildi.

Açıklamada, kimyasal bileşenlerin, mercanların üremesini engelleyip resif ağarmasına yol açtığı belirtildi.

Tayland Koruma Departmanı, "Oksibenzon", "Oktinoksat", "4-methylbenzylidene camphor" ya da "bütilparaben" bileşenleri içeren güneş kremlerinin ulusal deniz parklarında kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Söz konusu yasağın nasıl uygulanacağının henüz belli olmadığı kaydedildi.

Yasağa uymayan kişilerin 2 bin 100 sterlin (yaklaşık 25 bin Türk lirası) para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Büyük Okyanus'un batısında yer alan Palau, geçen yıl mercan kayalıklarını korumak için güneş kremlerine yasak getiren ilk ülke olmuştu.