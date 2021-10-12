Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak 2021? Dev güneş fırtınası etkileri kaç gün sürecek?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, jeomanyetik bir Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiğini açıkladı. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak 2021? Dev güneş fırtınası etkileri nelerdir, kaç gün sürecek?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayınlanan uyarıda, bugün bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak ve kaç gün sürecek? İşte güneş fırtınası etkileri…

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN OLACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Güneş fırtınası olarak bilinen olay, Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler. Olay nedeniyle elektronik eşyaların etkilenmesi söz konusu. 1859 yılında yaşanan olayda ise Güneş'te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. Güneş yüzeyindeki koyu renkli 'güneş lekeleri'nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini duyurdu.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELERDİR?

NOAA, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon, internet ve uydu şebekelerini etkileyebileceğini belirtti.

GPS, CEP TELEFONU GİBİ CİHAZLARDA ÇÖKME YAŞANABİLİR

Buna göre, uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.

YÜZ YILDA BİR MEYDANA GELİYOR

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.