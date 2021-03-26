Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, YouTube'da yayınlanan bir programa katılarak, Zerrin Özer’e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etti. Güner Ümit ardından Zerrin Özer de günlerdir süren suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Güner Ümit kimdir? İşte Ümit Güner hakkında merak edilenler…

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı. Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit’in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu. Günlerdir bu olayın öznesi haline getirilen Güner Ümit, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç’ın Youtube’da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Çıkan haberlere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı. Program sırasında birkaç kez Zerrin Özer’i telefonla arayan ancak ulaşamayan Ali Eyüboğlu, sanatçıya programdan seslenerek bu karışıklık nedeniyle açıklama yapmasını istedi. Zerrin Özer, Magazin Noteri yayınından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Konunun Güner Ümit’le bir alakası yoktur” dedi. Güner Ümit kimdir? Ümit Güner yerine koyanlara isyan eden Ümit Güner hakkında merak edilenler…

Güner Ümit kimdir?

1945, Eskişehir doğumlu Güner Ümit, televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.

GAF OLAYI

9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır. 24 Nisan 1995'te "Turnike 2000" programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında Aleviler'den çiçek almıştır. Buradaki macerası 30 Haziran 1995'te sona ermiştir. Program, o gün totalde 500 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 3 sene ekranlardan uzak kalmıştır. 12 Ekim 1998 tarihinde yayımlanmaya başlayan "Bay Turnike" programıyla ekranlara dönmüştür. Program, 8 Haziran 1999 tarihinde yaz tatiline girmiştir.

Yeni sezonu 1999'un kasım ayında açmıştır. Aralık ayında program sona ermiştir. Program, totalde 726 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 14 Nisan 2002 tarihinde Atv'de yayımlanmaya başlayan "Altın Turnike" programı ile ekranlara dönmüştür. 30 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan sezon finali, totalde 750. programdır ve bu bölümde Çocuklar Duymasın ve Asmalı Konak dizilerinin oyuncuları yarışmıştır. Son olarak, 3 senelik aranın ardından, 27 Ocak 2006 tarihinde Star Tv'de Turnike programıyla ekranlara dönmüştür. Diğer bölümleri sırasıyla 31 Ocak, 3 Şubat, 7 Şubat, 10 Şubat, 14 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan program, 21 Şubat 2006'da sona ermiştir. Başlangıçta haftada 2 yayımlanan program son iki hafta haftada bir yayımlanmış ve yayından kaldırılmıştır. Programın son macerası 7 bölüm sürmüştür. Turnike programı totalde, 14 senede 757 bölüme ulaşmıştır.

1975-1986 yılları arasında TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur.

GÜNER ÜMİT: “BİR HAFTADIR AİLECE PERİŞANIZ”

Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, “Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro’nun bir sözü var. ‘Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.’ diye on gündür bunu yaşıyorum.”dedi.

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiğini soran Ali Eyüboğlu’na şu yanıtı verdi:

“Ben en son televizyonlara 2006’da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki ‘Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.’ Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!”

“30 SENEDİR HALA AYNI GİYSİLERİ GİYİYORUM…”

“İlk duyduğumda inanamadım ve Armağan Çağlayan ile yaptıkları programı izledim. Programda Ümit Güner ismi Zerrin Özer’in ağzından çıkmıyor. Ama olayla ilgili detayları anlatıyor. ‘180 kilo bir adam’ diyor ben hayatım boyunca 75 kilo bir adamdım. 30 senedir hala aynı elbiseleri giyiyorum.”

Ünlü sunucu, Ali Eyüboğlu’nun “Olayın ardından bir dava süreci başladı mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“EN ÇOK ZERRİN’DEN BİR AÇIKLAMA BEKLEDİM”

“Mahkeme süreci başladı. Youtube’da bazı kanallar benim resimlerimi kullanarak bu olayı haberleştirmişler. Bu insanlar bilinçsiz mi yoksa kasıtlı mı yapıyorlar bilemiyorum. Ama ne kadar dava varsa açılacak.”

“En çok Zerrin’den bir açıklama bekledim. Yahu Zerrin! Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, kardeşimsin! Olayın üzerinden 10 gün geçmiş Zerrin’den ses yok! Bir basın açıklaması yapmasını beklerdim.”

“BÖYLE YAPARAK GERÇEK SUÇLU AKLANIYOR”

“Kendisine ulaşmaya çalıştık. Aradım yardımcısı çıktı telefona. ‘Zerrin Hanım Almanya’da 10 gün sonra dönecek.’ dedi. Almanya’daki numarasını istedim. ‘Veremem’ dedi. ‘Benim numaramı iletin o arasın’ dedim. Arayan soran yok! Sonrasında eşim de aradı. Bu sefer de Afyon’da olduğunu söylediler. Ben de cevap alamayınca Tülay ablasını aradım. Benim de eski dostum. ‘Zerrin bu olayı bir daha açmak istemiyor.’ dedi. Ama böyle olmaz ihale bana kalıyor. Aslında çok naif, vicdanlı bir insandır. Vicdanın hiç mi rahatsız olmuyor be güzel kardeşim? Böyle yaparak gerçek suçlu aklanıyor.”

“Ben bunu eşime, çocuğuma, yakın çevreme bunun doğrusunu anlatırım ama topluma nasıl anlatırım! Bu olayın suçlusunun ailesi incinmesin diye özen gösteriyor ama bu olayda hiçbir suçum yokken benim ailem inciniyor. Ama Zerrin Hanım çok rahat!”

“YA NİYE SESSİZSİN GÜZEL KARDEŞİM!

“Ben Armağan Çağlayan ile de iletişime geçtim. ‘Ben gerekli açıklamaları yapacağım.’ dedi. 1 hafta geçti ses seda yok!”

“Senelerdir bir dostluğumuz var. Ya niye sessizsin be güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim? Niçin sesin çıkmıyor! Artık mahkemede tanık olarak karşıma çıkacak!”

Güner Ümit, Seher Kılıç’ın “Zerrin Özer’e kızgın mısınız?” sorusuna ise: “Kızgın değilim. Belki de ona konuşma diye söylüyorlar, tembihliyorlar.” dedi.

ZERRİN ÖZER DE AÇIKLAMA YAPTI!

"Sevgili dostum Armağan Çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim. Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur."