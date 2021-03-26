Güner Ümit'i isyan ettiren tecavüz skandalı!

Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri’ne katılarak kendisini Zerrin Özer’e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etti.

Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, Magazin Noteri’ne katılarak kendisini Zerrin Özer’e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etti, ardından Zerrin Özer günlerdir süren suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı. Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit’in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu. Günlerdir bu çirkin karışıklıktan muzdarip olan Güner Ümit, magazin duayeni Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç’ın Youtube ’da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Hakkında çıkan yalan haber lere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı. Program sırasında birkaç kez Zerrin Özer’i telefonla arayan ancak ulaşamayan Ali Eyüboğlu, sanatçıya programdan seslenerek bu karışıklık nedeniyle açıklama yapmasını istedi. Zerrin Özer, Magazin Noteri yayınından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Konunun Güner Ümit’le bir alakası yoktur” dedi.

GÜNER ÜMİT: “BİR HAFTADIR AİLECE PERİŞANIZ”

Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, “Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro’nun bir sözü var. ‘Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.’ diye on gündür bunu yaşıyorum.”

dedi.

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiğini soran Ali Eyüboğlu’na şu yanıtı verdi:

“Ben en son televizyonlara 2006’da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki ‘Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.’ Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!”

“30 SENEDİR HALA AYNI GİYSİLERİ GİYİYORUM…”

“İlk duyduğumda inanamadım ve Armağan Çağlayan ile yaptıkları programı izledim. Programda Ümit Güner ismi Zerrin Özer’in ağzından çıkmıyor. Ama olayla ilgili detayları anlatıyor. ‘180 kilo bir adam’ diyor ben hayatım boyunca 75 kilo bir adamdım. 30 senedir hala aynı elbiseleri giyiyorum.”

Ünlü sunucu, Ali Eyüboğlu’nun “Olayın ardından bir dava süreci başladı mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“EN ÇOK ZERRİN’DEN BİR AÇIKLAMA BEKLEDİM”

“Mahkeme süreci başladı. Youtube’da bazı kanallar benim resimlerimi kullanarak bu olayı haberleştirmişler. Bu insanlar bilinçsiz mi yoksa kasıtlı mı yapıyorlar bilemiyorum. Ama ne kadar dava varsa açılacak.”

“En çok Zerrin’den bir açıklama bekledim. Yahu Zerrin! Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, kardeşimsin! Olayın üzerinden 10 gün geçmiş Zerrin’den ses yok! Bir basın açıklaması yapmasını beklerdim.”

“BÖYLE YAPARAK GERÇEK SUÇLU AKLANIYOR”

“Kendisine ulaşmaya çalıştık. Aradım yardımcısı çıktı telefona. ‘Zerrin Hanım Almanya ’da 10 gün sonra dönecek.’ dedi. Almanya’daki numarasını istedim. ‘Veremem’ dedi. ‘Benim numaramı iletin o arasın’ dedim. Arayan soran yok! Sonrasında eşim de aradı. Bu sefer de Afyon’da olduğunu söylediler. Ben de cevap alamayınca Tülay ablasını aradım. Benim de eski dostum. ‘Zerrin bu olayı bir daha açmak istemiyor.’ dedi. Ama böyle olmaz ihale bana kalıyor. Aslında çok naif, vicdanlı bir insandır. Vicdanın hiç mi rahatsız olmuyor be güzel kardeşim? Böyle yaparak gerçek suçlu aklanıyor.”

“Ben bunu eşime, çocuğuma, yakın çevreme bunun doğrusunu anlatırım ama topluma nasıl anlatırım! Bu olayın suçlusunun ailesi incinmesin diye özen gösteriyor ama bu olayda hiçbir suçum yokken benim ailem inciniyor. Ama Zerrin Hanım çok rahat!”

“YA NİYE SESSİZSİN GÜZEL KARDEŞİM! TECAVÜZCÜN BEN MİYİM?”

“Ben Armağan Çağlayan ile de iletişime geçtim. ‘Ben gerekli açıklamaları yapacağım.’ dedi. 1 hafta geçti ses seda yok!”

“Senelerdir bir dostluğumuz var. Ya niye sessizsin be güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim? Niçin sesin çıkmıyor! Artık mahkemede tanık olarak karşıma çıkacak!”

Güner Ümit, Seher Kılıç’ın “Zerrin Özer’e kızgın mısınız?” sorusuna ise: “Kızgın değilim. Belki de ona konuşma diye söylüyorlar, tembihliyorlar.” dedi.