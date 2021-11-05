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Günel Zeynalova 'aşk' haberlerine isyan etti!

05 Kasım 2021 Cuma - 14:51 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 17:10

Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Azari şarkıcı, son günlerde hakkında çıkan "iş insanı Gökhan Göz ile aşk yaşıyor" haberlerine sert çıktı.


Günel Zeynalova, “Gökhan Bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı, böyle bir şey yok. Bu zamana kadar hem sesim hem de duruşumla var oldum. Bu saatten sonra da böyle çirkin durumların içine çekilmek istemiyorum" dedi.
 
"TAMAMEN YALAN"
 
36 yaşındaki Azeri şarkıcı, "Gökhan Bey'i tanımam, sahnemi dinlemeye gelip çiçek göndermiş. Sonrasında da 'aşk yaşıyoruz' diye konuşmalarda bulunmuş. Büyük saçmalık. Beni binlerce insan dinlemeye geliyor, yaptığı çok büyük saygısızlık ve tamamen yalan” şeklinde konuştu.
 

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