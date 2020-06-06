Gündüzlü Bakım Merkezleri ne zaman açılacak? 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri açılış tarihi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri'nin artık 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezlerinin yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını belirten Bakan Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SAYILARI 123'E ULAŞTI

Gündüzlü Bakım Merkezleri'nin tam ya da yarım zamanlı engelli vatandaşlara hizmet vereceğini duyurarak, toplam merkezlerin 123' ulaştığını açıkladı. Selçuk, yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"İlk kez, 2018 yılının sonunda uygulamaya koyduğumuz Gündüzlü Bakım Merkezleri sayımız bugün itibariyle 123’e ulaştı. Normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak, bu merkezlerimizde engellimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

AKTİF KATILMALARI TEMEL AMACIMIZ

Bakan Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezleri'nin engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha aktif katılmaları gerektiğini amaçladıklarını belirterek, "Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız" dedi.