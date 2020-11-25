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Gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan orduya 'hazırlıklı olun' talimatı

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 19:04

İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washington'un İran’ı vurma ihtimaline karşı orduya "hazırlıklı olun" talimatı verdiği iddia edildi.


Walla News gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın görev süresi  dolmadan önce İran'ın vurulması emri vereceğine ilişkin net bir istihbarat  olmadığı, ancak İsrailli yetkililerin 20 Ocak’a kadar geçecek sürenin "hassas bir  dönem" olduğunu dile getirdiği belirtildi.
 
ABD'nin İran'ı vurma ihtimaline karşı İsrail ordusuna, Tahran'ın  doğrudan ya da Suriye, Lübnan ve Gazze'deki İran'a yakın gruplar üzerinden  İsrail'i hedef alabilecek saldırılarına karşılık hazırlıklı olunması talimatı  verildiği öne sürüldü.
 
Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin ABD'nin İran'ı  vurması halinde bunu önceden İsrail'e bildireceğini dile getirdiği ancak Tel Aviv  yönetiminin tam olarak hazır olmamaktan endişe duyduğu, bu nedenle de orduya  gerekli hazırlıkları yapması talimatının verilmiş olabileceğini aktardığı ifade  edildi.
 
New York Times gazetesi, Trump'ın önceki hafta İran'ın nükleer  tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçtiğini yazmıştı.
 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise geçen hafta yaptığı  açıklamada, Orta Doğu’ya B-52H tipi stratejik bombardıman uçakları sevk ettiğini  duyurmuştu.
 
  
 

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