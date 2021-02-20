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Gündeme bomba gibi düşen Trump itirafı: Oldukça şanslıydı

DHA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 22:52

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı dedi.


ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trumpın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu açıkladı. Fauci, Trumpın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı dedi.

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