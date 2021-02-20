ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trumpın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu açıkladı. Fauci, Trumpın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı dedi.
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- Gündeme bomba gibi düşen Trump itirafı: Oldukça şanslıydı
Gündeme bomba gibi düşen Trump itirafı: Oldukça şanslıydı
DHA | 20 Şubat 2021 Cumartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 22:52