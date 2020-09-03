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Günde bir kadeh alkol obez olma olasılığını yüzde 25 artırabilir

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 19:04 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 19:07

Araştırmacılar, günde bir kadeh alkollü içecek tüketiminin obezite ve metabolik sendrom olasılığını yüzde 25 artırabileceğini saptadı.


Medical Xpress'de yer alan habere göre, Güney Kore'de Seul Ulusal Tıp  Merkezi'nden Dr. Hye Jung Shin öncülüğünde yürütülen çalışmada, günde bir kadeh  şarap ya da bir şişe bira alımının, obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi  sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlendi.
 
Avrupa ve Uluslararası Obezite Kongresi'nde sunulan araştırmada Güney  Kore'deki en az 14 milyon erkek ve 12 milyon kadının sağlık verileri incelendi.  Çalışma sonucunda günde bir kadeh (175 mililitre) şarap ya da bir şişe (330  mililitre) bira tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere göre obez olma risklerinin yüzde  25 artabileceği tespit edildi.
 
Dr. Shin, yaş, egzersiz yapmak, sigara kullanımı ve gelir gibi  faktörler dikkate alındığında bile alkol tüketimi ile obezite arasında önemli bir  ilişki olduğunu belirtti.
 
Shin, "Hafif alkol alımı bile obezite ve metabolik sendromla  bağlantılı." ifadesini kullandı.
 

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