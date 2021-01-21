Güncel ve canlı altın fiyatları: 21 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 444,3 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 445,9 liradan tamamladı. İşte Altın fiyatlarında son durum, güncel ve canlı altın fiyatları…

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 444,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını da 2.958 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.868 dolar seviyesinden alıcı buluyor. 21 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…

Altın yatay seyir izliyor!

Analistler, ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin artmasıyla dün yüzde 1,6 değer kazanan altının ons fiyatının bugün yatay bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN FİYATI

445,27

447,33

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

445,66

445,77

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.874,04

1.874,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

713,16

728,89

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.852,24

2.906,42

YARIM ALTIN FİYATI

1.421,66

1.457,67

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.852,24

2.906,42

ATA ALTIN FİYATI

2.934,39

3.007,34

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

244,34

294,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

402,95

432,54