Güncel sigara fiyatları! Sigara zammı sonrası en ucuz sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları 2021 güncel liste!

Güncel sigara fiyatları sorgulaması başladı. Vatandaşlar arama motorlarına yönelerek sigara zammı sonrası “En ucuz sigara hangisi oldu?” sorusuna yanıt arama başladı. Yeni yayınlanan fiyat listelerine göre bazı sigaraların fiyatlarında değişiklik yaşandı. Philip Morris grubunda olan sigaralar özellikle zamdan etkilendi. Peki, Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları…

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın sosyal medya paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Peki, Sigara zammı sonrası en ucuz sigara hangisi oldu? İşte Güncel sigara fiyatları

Zamlı sigara fiyatları

Zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

İşte güncel sigara fiyatları:

British American Tobacco

Kent: 15 TLKent D-Range: 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL