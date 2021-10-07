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Güncel sigara fiyatları! Hangi sigaralara zam geldi? Sigara zammı 2021 fiyatları…

07 Ekim 2021 Perşembe - 9:56 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 9:56

Sigara fiyatlarına zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapılan duyuruya 3 gurubun sigaraları zamlandı. Peki, sigara zammı hangi sigaralara geldi? İşte güncel sigara fiyatları…


Sigara zammından sonra vatandaşlar arama motorlarına yönelerek hangi sigaralara zam geldiğini ve güncel sigara fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Yeni yayınlanan fiyat listelerine göre bazı sigaraların fiyatlarında değişiklik yaşandı. İşte güncel sigara fiyatları…

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 17 TLMarlboro Touch: 18 TLMarlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

JTI SİGARA MARKALARI VE FİYATLARI

Paket başına 1 lira zamlandı. Özgür Aybaş, JTI grubuna ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu. 17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak. Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

Winston SlenderWinston Deep Blue & Dark Blue
Winston

Camel Slender
Camel Rework
Camel

Monte Carlo Slender
Monte Carlo
LD

BAT GRUBU SİGARA FİYATLARI

Kent: 17 TL

Kent Slims: 19 TL

Rothmans:15.50 TL

Tekel 2000: 15.50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Viceroy: 16 TL

Pall Mall: 16 TL

Samsun: 16 TL

Maltepe: 16 TL

 

 

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