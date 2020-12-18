Güncel altın fiyatları ve yorumları: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 17 Aralık çeyrek, yarım, tam altın alış – satış fiyatları…

ABD'de aşılamanın başlaması ons altında fiyatları düşürürken, Fed'in toplantısında Başkan Powell'ın maksimum istihdam ve enflasyonda toparlanma görülene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtmesi ons altının da yukarı yönde hareketine neden oldu. Gram altın bu sabah güne 467 seviyesinde başladı, ons altın da 1882 dolar seviyesinde başladı. İşte Güncel altın fiyatları ve yorumları…

Piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş sürerken, gram altının fiyatı 468,51 liradan, çeyrek altın 764,54 liradan, Cumhuriyet altını da 3,162 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar ise yatırım amaçlı yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları ve yorumları…

ALTIN YORUMLARI: DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Çarşamba günü yılın son FOMC toplantısı öncesi dolar çevresindeki zayıflık zaman zaman değerli metalde yükselişlere neden olurken, gerçekleşen Fed toplantısı sonrası altına olan talebin arttığı takip edilmişti.

Geçtiğimiz gün ise Fed'in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükselişi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1885 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1864 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1900 ve 1909 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın fiyatları bu hafta ABD'de aşılamanın başlamasıyla bir miktar güç kaybetti. Sonrasında, Fed'in toplantısında Başkan Powell'ın maksimum istihdam ve enflasyonda toparlanma görülene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtmesiyle dolar negatif fiyatlanırken, bu durum ons altının da yukarı yönde hareketine neden oldu.

Teşvik paketine dair beklentilerde de görüşmelerin ilerleme kaydedilmesi ve kısa zamanda hayata geçirileceğine dair bir algının oluşması da altın için pozitifti.

Genel resimde yatay ve temkinli, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bugün için ABD'den veriler var ancak etkisi altın için sınırlı olabilir. Ons altın için teşvik paketine dair olası haberler izlenmeli. Ons altında 1875$ - 1861$ - 1845$ destekler, 1896$ - 1910$ - 1923$ direnç noktaları olarak izlenebilir."

İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi :"Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1883 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal üst üste 3. haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Aşı ile ilgili gelişmelerin yarattığı iyimserliğe rağmen, ABD'de teşvik paketi konusunda uzlaşma beklentisiyle ons altın talebi sürüyor.

Fed'in parasal genişlemenin süreceğini açıklaması da doları zayıflatan bir başka etken. Dolar Endeksi bu sabah 90 seviyesi yakınlarında. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri beklenmiyor. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Dün, 50 günlük ortalama üzerinde kapanış gerçekleştiren değerli metalde teknik görünüm giderek güçleniyor. Bu sabah yatay negatif seyreden ons altın halen 1871 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. 1871 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Bu seviyede gelebilecek tepki alımlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşı bu seviyenin altına sarkmalarda alçalan kanalın üst bandı olan 1851 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1896 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

17 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 757.20

Satış: 766.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.514.40 Lira

Satış: 1.530.40 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.024.30 Lira

Satış: 3.051.70 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI