Güncel altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte analistleri altın yorumları!

Haftanın son işlem gününe altın satıcılı bir görünümle başladı. Hafta içi aşağı yönlü sert düşüşler kaydeden altında son ayların en sert kayıplarından birini yaşamıştı. Dolar tarafında toparlanma görülürken koronavirüs vaka sayılarındaki endişeler de altın fiyatlarını baskılıyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 8 Ocak 2021 altın fiyatları...

Yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel gelişmeleri yakından takip eden altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu ve analistlerin yorumlarını takip ediyor. ABD 'de Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesi piyasalarda iyimser olarak algılanırken dolar tarafındaki toparlanma altın fiyatlamalarında baskıyı sürdürdü. Haftanın son işlem gününe satıcılı bir görünüm ile başlayan altında direnç seviyeleri takip edilecek. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte altın yorumları...

Gram altının fiyatı güne 449,99 lira civarında işlem görerek başladı. Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 739 lira olarak işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı, 1.910 lira seviyesinde kaldı. Cumhuriyet altını satış fiyatı 2.946,00 lira olurken, alış fiyatı ise 2.914,30 lira olarak işlem görüyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Ons altın ve gram altındaki düşüşün ardından bugün fiyatların ne kadar değer göreceği merak ediliyor. ABD'de yaşanan olayların ardından dolar ve euro fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarını da etkileyecek mi sorusu ise internette cevap arayan konular arasında.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın Fiyatları Altın Alış Satış Gram Altın 449,06 449,16 Çeyrek Altın 722,77 739,33 Cumhuriyet Altını 2.994,00 3.039,00 Tam Altın 2.981,44 3.056,80 Yarım Altın 1.441,03 1.478,66 Ons Altın 1.908 1.908 Has Altın 449,43 449,51 22 Ayar Bilezik 411,98 412,40 Altın KG (Dolar) 61.018 61.029 Altın KG (Euro) 74.900 74.914 ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN YORUMLARI! 2021'DE ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

Murat ÖZSOY

Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak

Altın fiyatlarının 2021 yılında ne yönde ilerleyeceğine dair öngörü ve tahminleri paylaşmaya geçmeden önce çok kısa da olsa 2020 yılındaki gelişmeleri hatırlamakta fayda var. Sebebi ise her ne kadar yeni bir yıla girmiş olsak da henüz 2020 yılında meydana gelen gelişmelerin etkisinden tam olarak kurtulmuş değiliz ve ilaveten de 2021 yılında göreceğimiz etkiler 2020 yılında alınan aksiyonların sonuçları olacak. Bu nedenle 2020 yılındaki gelişmelerden tamamen bağımsız bir 2021 öngörüsü yapamayız.

2020 yılında patlak veren koronavirüs salgını sonrasında gelen hamlelerin ana odağı, özellikle merkez bankaları tarafından sıfıra yakınsayan ve hatta eksilere inen politika faiz oranları ile parasal genişleme kapsamında varlık alım programları kanalıyla piyasalara verilen likidite enjeksiyonu idi. Atılan bu adımlar 2021 yılında da devam edecek. Bunu da biz değil, hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) birçok defa tekrarladı. 2021 yılındaki ilk Fed toplantısı 26-27 Ocak tarihlerinde, ikincisi ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

ECB’nin ise ilk toplantısı 21 Ocak tarihinde, ikincisi ise 11 Mart tarihinde olacak. Büyük olasılıkla bu toplantılarda da her iki merkez bankasının güvercin tavırlarını sürdürmeye devam edeceklerini göreceğiz; zira her ikisinin başkanları da basın açıklamalarında koronavirüs salgınının tamamen geçtiğine dair kanaat getirilene dek piyasaları destekleyici genişleme politikalarını sürdüreceklerinden bahsettiler.

2020 yılının Mart ayında 103 seviyelerinde olan dolar endeksine karşılık ons altın fiyatının 1450 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Fed rakamlarına göre mart ayı sonu itibariyle dolaşımda 1.8 trilyon dolar varken 2020 yılı aralık sonu itibariyle bu rakam 2 trilyon doların üzerine çıktı. Mart sonu ve aralık sonu arasında geçen sürede Fed’in diğer küresel merkez bankalarıyla kurduğu swap hatları ile likidite enjeksiyonu sonucunda dolar endeksi 90 seviyesinin altını gördü.

Bu süre içerisinde dolar endeksindeki bu güç kaybı ons altın fiyatlarını ağustos ayında rekor olan 2.069 dolar seviyesine kadar çıkardı. Ardından aşı haberlerinin pozitif havayı desteklemesi sonucunda dolar endeksi yılı 90 altında kapatmış olsa da ons altın fiyatı kapanışı 2.000 dolar altında yaptı.

Elbette 2021 yılının tamamına dair bugünden bir öngörüde bulunmak kolay değil. 2020 yılında yaşadığımız öngörülemez duruma dair görüş mesafemiz nispeten artmış olsa da sis henüz dağılmadı. Şu andaki mevcut duruma baktığımızda; küresel merkez bankalarının piyasaları destekleyici genişleme politikalarında yön değişmedi, dolar endeksinin ani bir çıkış yaparak 93 seviyelerinin üzerine çıkacağına dair bir işaret yok, gelişmiş ülkeler enflasyon yaratamama sorunu ile uğraşmaya devam ediyor, ekonomik aktivite tam olarak canlanmadı ve imalat sanayi koronavirüs salgını öncesindeki kapasite kullanım oranlarına henüz ulaşamadı.

Bu mevcut durum analizi de bize henüz güvenli varlıklardan riskli varlıklara tam anlamıyla bir yönelimin başladığını söyleyemiyor. Yine bu mevcut durum 2021 yılında da masamızda olmaya devam ettiği sürece altın fiyatlarında ciddi bir gerileme olmasını beklemiyorum. Yıl sonuna doğru endekslerde artı yönde hareketler görmüş olsak da, bunun nispeten sıcak para akımları ile alakalı hareketler olduğunu düşünüyorum. Özetle, 2021 yılında, en azından ilk 6 aylık döneminde, altının halen portföylerde önemli bir yer tutmasının mantıklı olacağı kanaatine varabiliriz.