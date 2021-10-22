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Gümüşhane'de korkunç kaza! 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var...

Uğur AYDIN/TORUL (Gümüşhane), (DHA) |  22 Ekim 2021 Cuma - 8:12 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 8:12

Son dakika haberine göre; Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yayla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Gelen son dakika haberin egöre; Kaza, gece saatlerinde Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Kankana Yaylası yolunda meydana geldi. Yayladan köye dönmek için yola çıkan Murat Kuku (35), yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Önder Demirel (50), kendi imkanlarıyla yaralı olarak yola çıkıp yaklaşık 3 kilometre yürüyerek köye ulaştı, yardım istedi. Köylülerin ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
 
Ekipler, sürücü Murat Kuku ve yanındaki Murat Aydının (40) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Sedyelere konup halatla uçurumdan çıkarılan Kuku ve Aydının cansız bedenleri Torul Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
 
 

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