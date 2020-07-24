Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı
AA | 24 Temmuz 2020 Cuma - 22:58 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 22:58