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Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 22:58 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 22:58

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi'nde karantina tedbiri uygulandığı bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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