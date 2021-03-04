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Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı

DHA |  04 Mart 2021 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 17:52

Gümüşhane’de merkeze bağlı Akgedik köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
 
 
 
 
 

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Gümüşhane karantina korona
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