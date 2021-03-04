Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.