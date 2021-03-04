Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
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- Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı
DHA | 04 Mart 2021 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 17:52
Gümüşhane’de merkeze bağlı Akgedik köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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