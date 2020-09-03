Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş kazandırmaya devam ediyor!

Son aylarda herkes altına yönelirken yatırımcıya ocak-ağustos döneminde en fazla gümüş kazandırdı. Uzmanlar kriz dönemlerinde gümüşün performansı ve getirisinin altından daha fazla olduğunu söylüyor. Özellikle corona virüs ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler emtia piyasasında dalgalanmalara neden olurken bu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 57,6 ile gümüş kazandırdı. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gümüş fiyatları ile ilgili detaylar...

Tüm dünyada corona virüs ile ilgili belirsizlikler yatırımcıları son dönemlerde altına yönlendirse, altın ve dolardan sonra gümüş de yatırımcı tarafından merak edilenlen yatırım araçlarından biri oldu. Son aylarda herkes altına yönelirken yatırımcıya ocak-ağustos döneminde en fazla gümüş kazandırdı. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gümüş fiyatları ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda emtia fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Yatırımcının yeni gözdesi gümüş ocak-ağustos döneminde en fazla kazandıran değerli madenlerden. Özellikle corona virüs sürecinde en çok gümüşün yıldızı parladı. Kar oranında altını geride bırakan gümüş yatırımcısına yüzde 57,6 kazandırdı.

Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Gümüşün ardından altın yatırımcısına yüzde 29,7 kazandırdı. Yıl boyunca Covid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişini sürdürdü. Salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

Altının onsu geçen ay 2.075,11 dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Altının ardından doğalgaz yüzde 20,1, paladyum yüzde 16,1, çinko yüzde 11,4, nikel yüzde 10,3, bakır yüzde 8,7, kakao yüzde 4,5, kurşun yüzde 2,9, değer kazandı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?