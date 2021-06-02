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Gümrüklerde flaş değişiklik! Yeni uygulama başlıyor

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 10:51 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 10:51

Gümrüklerde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Elektronik olarak yapılacak. Ticaret Bakanlığınca, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.


 
Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde (Geçici İthalat) Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi'ne taraf ülkeler arasında  eşyanın geçici ithali ve geçici ihracında gümrük beyannamesi kullanılabileceği  gibi, bu işlemler ATA Karnesi kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.
 
ATA Karnesi kullanılması durumunda eşyanın gümrük işlemleri daha hızlı  ve kolay gerçekleştirilirken, idarece bu eşyaların gümrük vergilerine karşılık  olarak ayrıca teminat aranmıyor.
 
Yapılan tebliğ değişikliği sonucu, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin  eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesi  sağlandı. Böylece, söz konusu belgeyle yapılan işlemlerin daha hızlı ve kolay  gerçekleştirilmesi, gümrüklerce risk analizinin daha erken ve sağlıklı  yapılabilmesi mümkün olacak.
 
Ayrıca, ATA Karnesi'nde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı  durumlarda karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve yükümlünün  tercihine göre karneyi düzenleyen oda, elçilik, konsolosluk veya noter tarafından  imzalanıp mühürlenmiş bir vekaletname ibraz edilerek işlemlerin temsilci  tarafından yapılabilmesinin önü açıldı.

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