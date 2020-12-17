Gümrük vergisi sıfırlandı! Bugün resmen başladı
17 Aralık 2020 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 10:51
Herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Vergiler sıfırlandı. 30 Nisan 2021'e kadar geçerli olacak. Böylece fiyatların makul seviyede tutulması amaçlanıyor. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.
Buğday, arpa ve mısır
için uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı. İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete
’de yayımlandı.
Karara göre; dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı.
Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.